Escritor Rubem Alves está na UTI de hospital em Campinas

De acordo com o boletim divulgado pelo hospital nessa terça-feira, 15, ele atualmente respira com assistência de aparelhos e alimenta-se com o auxílio de uma sonda. O quadro do escritor é estável.

Rubem Alves nasceu na cidade de Dores da Boa Esperança, em Minas Gerais, em 15 de setembro de 1933. Ele já publicou mais de 120 títulos, entre livros de pedagogia, poesia, filosofia, literatura para crianças e ensaios.

Confira a íntegra do boletim divulgado pelo Hospital:

"Segundo o intensivista e cardiologista do Hospital Centro Médico de Campinas, Roberto Munimis, o paciente Rubem Alves deu entrada no respectivo hospital no dia 10 de julho de 2014 e desde então está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por apresentar insuficiência respiratória devido a uma pneumonia. Atualmente, respira com assistência ventilatória mecânica sob sedação e alimenta-se por sonda, sendo que o quadro é estável."