Escritor que inspirou filme 'Babe' Dick King-Smith morre aos 88

O autor, que começou a escrever nos anos 1950, já estava doente e morreu enquanto dormia em sua casa em Bath, no sudoeste da Inglaterra, afirmou o agente AP Watt em seu site na Internet.

King-Smith nasceu e foi criado em Gloucestershire, e depois de 20 anos como agricultor começou a lecionar e, então, a escrever.

Escreveu mais de 100 livros, nos quais os animais são os personagens principais. Os trabalhos mais conhecidos são "The Foxbusters", "The Water Horse", "The Invisible Dog" e "Harriet's Hare".

Mas foi seu livro de 1983 chamado "Sheep-Pig", transformado em filme em 1995, que o levou ao estrelato.

