Escritor propõe nova sociedade O escritor argentino Alberto Manguel declarou na sexta-feira que "a única possibilidade de o ser humano sobreviver perante a atual situação do planeta é recorrer à imaginação e criar uma nova sociedade". Manguel fez a afirmação na Feira do Livro de Bilbao, Espanha, onde lançou seu mais recente livro, O Sonho de Rey Rojo. Leituras e Releituras sobre as Palavras e o Mundo. Segundo Manguel, vivemos numa sociedade cujo propósito único é o benefício financeiro. "Mesmo que isso custe a sobrevivência da Terra e a vida de nossos filhos", disse, "já que pelos cálculos científicos fica claro que seguindo o atual nível de produção, a vida no planeta terminará em breve". / EFE