Escritor português vai ocupar horário nobre da Flip

Em 2007, o arisco sul-africano J.M. Coetzee, vencedor do prêmio Nobel, ocupou essa mesa e limitou-se à leitura do capítulo de um romance então inédito, sem direito a perguntas da plateia. Foi em um sábado também, em 2004, que Chico Buarque de Holanda estreou na Flip, conversando com o americano Paul Auster.

Lobo Antunes vai conversar com o público sob a mediação do escritor Humberto Werneck. Um dos assuntos deverá ser a recente disposição do autor português em participar de cerimônias de entrega de prêmios - na semana retrasada, por exemplo, ele foi a Madri onde, na Casa de América, recebeu o prêmio Fil de Literatura em Línguas Romanceadas, o antigo Juan Rulfo, concedido pela Feira do Livro de Guadalajara, no México.

Apesar do comparecimento, Lobo Antunes garantiu que continua indiferente a homenagens. ?Os prêmios não te fazem melhor ou pior escritor?, disse ele, remotamente lembrado quando se divulga o vencedor do Nobel de Literatura - a vitória de José Saramago, em 1999, praticamente elimina a possibilidade de outro português ser escolhido nos próximos anos. ?Já ganhei tudo o que podia. Não posso pedir mais?, garante. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.