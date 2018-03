Escritor Paulo Bomfim é o destaque cultural do Prêmio Governador para a Cultura 2014

Com 35 livros publicados desde 1947 e membro da Academia Paulista de Letras, o escritor e poeta Paulo Bomfim foi escolhido para ser homenageado como Destaque Cultural do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura 2014. Ele receberá um tributo especial na cerimônia de entrega do Prêmio, que ocorre dia 23 de fevereiro, no Theatro São Pedro.

Jornalista profissional, Bomfim iniciou suas atividades em 1945, no Correio Paulistano, e desde então se mantém ativo no meio cultural paulista e brasileiro. Atualmente, é chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Além de receber uma homenagem especial e um troféu exclusivo confeccionado pela arquiteta Ester Grinspum, o escritor receberá um prêmio no valor de R$ 100 mil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na ocasião também serão revelados os nomes dos vencedores nas outras nove categorias contempladas pelo Prêmio: Arte para Crianças, Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Cinema, Teatro, Instituição Cultural e Territórios Culturais. Entre os cinco finalistas de cada modalidade serão divulgados dois ganhadores – um escolhido pela comissão especializada e outro por votação popular. Neste último caso, quem ainda não votou ainda tem tempo, basta acessar o site www.premiogovernador.sp.gov.br até o dia 19, às 16h.

Ao longo de três décadas, o Prêmio reconheceu nomes importantes do teatro brasileiro, como Fernanda Montenegro, Aracy Balabanian e Eliane Giardini. Nos anos 1980, o evento foi interrompido e retomado pela Secretaria de Estado da Cultura recentemente, em 2010. Neste novo formato agregou novas categorias.

No ano passado, a grande homenageada na categoria Destaque Cultural foi a artista plástica japonesa naturalizada brasileira Tomie Ohtake.

Veja a lista completa com os finalistas desta edição:

ARTE PARA CRIANÇAS

BANDA MIRIM

10 anos de trajetória

CIA VAGALUM TUM TUM

Bruxas da Escócia e repertório de Shakespeare para Crianças

FORTUNA

Tic Tic Tati – Lançamento DVD

PALAVRA CANTADA | SANDRA PERES E PAULO TATIT

Sem pé nem Cabeça – 20 anos de trajetória

STELA BARBIERI

Projeto Lugares e Educativo da Bienal de Artes de São Paulo

ARTES VISUAIS

ADRIANO PEDROSA

Curadoria

GERMAN LORCA

Fotografia | Moderna para Sempre e A 5º Bandeira

LETÍCIA RAMOS

Fotografia | Nós sempre teremos Marte

RENINA KATZ

Pintura | Tamanhos

RODRIGO ANDRADE

Pintura | Pinturas de Onda, Mato e Ruína

CINEMA

ALÊ ABREU

O menino e o mundo

CARU ALVES DE SOUZA

De menor

DANIEL RIBEIRO

Hoje eu quero voltar sozinho

FERNANDO COIMBRA

O lobo atrás da porta

PAULO SACRAMENTO

Riocorrente

CIRCO

AMERCY MARROCOS

Artista e formadora

CÉSAR GUIMARÃES

Circo Fiesta

FAMÍLIA RABELO

Arena Circus

LU LOPES

Palhaça Rubra –Trajetória

MARLENE QUERUBIM

Circo Spacial

DANÇA

CÉLIA GOUVÊA

Décadas de Dança – Preservação e Compartilhamento do Acervo Gouvêa–Vaneau

MARILENA ANSALDI

Callas: o mito

VERA SALA

Estudo para lugar nenhum

ZÉLIA MONTEIRO

Sob o meu, o nosso peso

HOLLY CAVRELL

Suportar

MÚSICA

ANDRÉ MEHMARI

Lançamento do CD Triz

ARRIGO BARNABÉ

CD De nada mais a algo além

JUÇARA MARÇAL

Encarnado

MAURÍCIO PEREIRA

Pra onde que eu tava indo

MONICA SALMASO

Corpo de Baile

TEATRO

GRUPO TAPA

Tapa na Arena – Uma ponte na história

ROBERTO ALVIM

Tríptico Samuel Beckett e Terra de Ninguém

SÉRGIO ROVERI

M – Medeia, Maria e Marilyn

COMPANHIA DA MEMÓRIA

Projeto Karamázov

TEAT(R)O OFICINA UZYNA UZONA

Projeto Odisseia Cacildas

TERRITÓRIOS CULTURAIS

ENCONTRO ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS

Projeto Ação Educativa

FÓRUM DO INTERIOR, LITORAL E GRANDE SÃO PAULO

Fórum

GRUPO OPNI

Galeria Céu Aberto

MARCO PEZÃO

Poeta e agitador cultural

MULHERES NO HIP HOP

II Festival da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop

INSTITUIÇÃO CULTURAL

CENTRO CULTURAL DA MEMÓRIA DO CIRCO

Saberes do Circo

INSTITUTO BRINCANTE

Espaço de formação livre

ITAÚ CULTURAL

Seminários e exposições

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

Mostras e exposições

SESC

Programação e espaços multidisciplinares