Escritor Norman Mailer morre nos EUA aos 84 anos

O escritor americano Norman Mailer morreu neste sábado aos 84 anos de complicações renais. Mailer, que venceu duas vezes o prestigiado prêmio Pulitzer, estava internado no Hospital Monte Sinai, em Nova York. No mês passado, ele foi submetido a uma cirurgia no pulmão. O escritor, nascido em Nova Jersey em 1923, escreveu dezenas de livros, poemas, peças de teatro e ensaios durante a carreira. Um de suas obras mais conhecidas é A Luta, na qual descreve o histórico enfrentamento entre Muhammad Ali e George Foreman, em 1974. Mais do que uma simples luta de boxe, o confronto realizado no Zaire colocou cara-a-cara duas faces do mesmo Estados Unidos: George Foreman, que se vestia com as cores da bandeira americana e representava o establishment branco apesar de ser negro, e Ali, que tivera seu título de campeão mundial de pesos-pesados revogado por se recusar a servir o Exército no Vietnã. Ali acabou vencendo a luta. Mailer também publicou outros livros de sucesso, como Os Nus e os Mortos, um relato-ficção de suas experiências no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Sua última obra, The castle in the forest , ainda sem edição brasileira - a tradução livre seria algo como 'O castelo na floresta' -, foi publicada este ano nos Estados Unidos. Mailer ficou conhecido por seu temperamento forte e seu antagonismo ao movimento feminista. Ele se casou seis vezes e é pai de nove filhos. Certa vez, em entrevista à rede de TV americana NBC, o autor disse que estava preocupado porque acreditava que "as mulheres iriam dominar o mundo".