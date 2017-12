Escritor Naguib Mahfuz é operado de úlcera no cólon O escritor egípcio Naguib Mahfuz, de 95 anos, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital egípcio desde o último dia 14, foi operado hoje com sucesso de uma úlcera no cólon, segundo o chefe da equipe médica que o atende. O doutor Husam Wafi explicou que apesar de ontem o escritor e Prêmio Nobel de Literatura ter sido desconectado do respirador que utilizava, devido a uma melhora em sua saúde, seu estado começou a piorar em conseqüência de uma hemorragia produzida por uma úlcera no cólon. Em uma entrevista coletiva realizada no Hospital da Polícia de Aguza, no Cairo, onde Mahfuz está internado, Wafi comentou que a operação teve início às 10 horas da manhã (horário local) e durou duas horas e meia. O escritor está consciente, entubado, e responde perfeitamente às indicações dos médicos e familiares, segundo o médico. Apesar de seu estado de saúde ser estável dentro do quadro de gravidade, os médicos não perderam a esperança, não descartam novas hemorragias decorrentes de outras úlceras causadas pelo nervoso e tensão a que se encontra submetido o Nobel egípcio. Ele foi internado no Hospital da Polícia há um mês devido a problemas pulmonares e nos rins. Nascido em 1911, no Cairo, Naguib Mahfuz, é o único escritor em língua árabe premiado com o Nobel. Mahfuz recebeu o Nobel de Literatura en 1988 em reconhecimento a sua longa trajetória como poeta, romancista e articulista, autor de cerca de 50 livros, entre eles a famosa trilogia "O Palácio do Desejo", "Entre Dois Palácios" e "O Açúcar". Seu estado de saúde começou a se deteriorar em 1994, quando um integrante islâmico tentou assassiná-lo acusando-o de atacar a religião muçulmana em seus romances e deu-lhe uma facada no pescoço. O ataque causou graves danos na visão e audição de Mahfuz, além de uma paralisia no braço direito.