Escritor Miguel Barnet ganha prêmio Juan Rulfo O escritor cubano Miguel Barnet ganhou na segunda-feira o prêmio Juan Rulfo de contos, com a obra Fátima o el Parque de la Fraternidad. O espanhol José Antonio López Hidalgo levou o prêmio de romance curto com a obra El Punto se Desborda. O júri destacou sobre o texto de Barnet "O humor ácido, o olhar compassivo e implacável e a riqueza de detalhes que transbordam a experiência do narrador para evocar um mundo dominado pelo desencanto, pela fantasia e outras estratégias de adaptação à dureza da realidade". Barnet levou o prêmio de 5 mil euros, vencedor entre 586 romances curtos que competiram.