Escritor mexicano Miguel Capistrán morre aos 73 anos

O escritor mexicano Miguel Capistrán morreu na noite desta terça-feira, 25, na Cidade do México, aos 73 anos de idade, divulgou nesta quarta-feira, 26, a diretora do Instituto Nacional de Belas Artes, Teresa Vicencio.

Não foram divulgadas as causas da morte do escritor, que no próximo dia 9 de outubro ingressaria na Academia Mexicana da Língua. Segundo Vicencio, Capistrán era um homem de "grande sapiência" e importante por divulgar a literatura do país.

Entre seus ensaios estão Poesía y prosa de José Gorostiza (1969), Crítica cinematográfica de Xavier Villaurrutia (1970) e Los contemporáneos por sí mismos (1994).