Escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson ganha Prêmio Planeta de melhor romance

O nome do ganhador do prêmio mais polpudo das letras hispânicas, no valor de 601 mil euros, foi revelado em um jantar literário celebrado na noite de quarta-feira em Barcelona, na Espanha.

Zepeda Patterson, que também é jornalista e analista político, colabora semanalmente para o diário espanhol El País e fundou o jornal mexicano Siglo 21.

Seu romance foi selecionado entre dez finalistas dentre um total de 453 obras inscritas, segundo dados da organização do Prêmio Planeta.

Trata-se do segundo romance do mexicano, surgido após a publicação de “Los corruptores” em 2013.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O autor também foi diretor e vice-diretor do diário mexicano El Universal e fundador do jornal Público, substituto do Siglo 21, em Guadalajara. Desde 2011 dirige o site www.sinembargo.mx.

(Por Raquel Castillo López)