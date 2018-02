Escritor mata amante de mulher e conta detalhes em livro Um escritor de livros policiais polonês foi condenado a 25 anos de prisão depois que as autoridades descobriram que ele cometeu um assassinato que foi descrito em um de seus romances, informaram autoridades nesta quarta-feira. Em seu livro de 2003 "Amok", Krystian Bala descreveu em detalhes o assassinato brutal de um empresário polonês. A polícia descobriu que o crime fictício tem similaridades com um caso de 2000, quando um corpo foi retirado do rio Oder na cidade de Wroclaw, perto da fronteira com a Alemanha. Promotores disseram que Bala humilhou, torturou, deixou sem comida e depois matou a vítima, que teve um caso com sua mulher. "A corte sentenciou Krystian B. a 25 anos de prisão pelo assassinato do ex-amante de sua mulher", disse um porta-voz da corte de Wroclaw. Bala contou às autoridades que ele pegou detalhes do caso de reportagens da imprensa e inventou outros aspectos da história. (Por Natalia Reiter e Michal Kalarus)