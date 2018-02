Escritor Manuel Jorge Marmelo vence prêmio Casino de Póvoa

Nascido no Porto em 1971, o jornalista e escritor Manuel Jorge Marmelo desbancou nomes como Pepetela, Inês Pedrosa, José Eduardo Agualusa, Valter Hugo Mãe e Michel Laub, único brasileiro entre os finalistas, e venceu, nesta quinta-feira, o Prêmio Casino de Póvoa, no valor de 20 mil euros.

A entrega será feita à noite, na abertura do Festival Literário Correntes d’Escrita, em Póvoa de Varzim, em Portugal. Seu romance Uma Mentira Repetida Mil Vezes foi apresentado pelo júri como uma singular parábola sobre a literatura e o seu poder redentor. O narrador da obra premiada inventa um um autor, um judeu húngaro que já passou por muitas aventuras - inclusive, uma fuga da Segunda Guerra Mundial -, e uma série de personagens, e vai contando suas histórias.

Autor de mais de 20 obras, Marmelo estreou na literatura em 1996 com O Homem que Julgou Morrer de Amor / O Caso Virtual. Seus livros mais recentes, Zero à Esquerda e Crônicas do Autocarro, saíram em 2013.