Escritor Luiz Ruffato conversa sobre livros e viagens O projeto Sempre Um Papo recebe nesta terça-feira (11) o escritor Luiz Ruffato para um debate sobre o tema Literatura Durante a Viagem, às 20h, no Sesc Vila Mariana, com entrada gratuita. Ruffato é autor de Estive Em Lisboa e Lembrei de Você, que nasceu de uma viagem à capital portuguesa. O assunto também será discutido no dia 25 por Amyr Klink, que ao lado de mulher e filhas, duas das quais têm livros publicados, discute literatura e navegação.