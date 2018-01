Escritor John Haynes ganha prêmio de poesia Costa John Haynes, um escritor que nunca ganhou um prêmio literário importante, puxou o tapete, na terça-feira, do prêmio Nobel de literatura, Seamus Heaney, ao ganhar o prêmio de poesia Costa, antes chamado de Whitbread. Com a obra intitulada Letter to Patience que representava os poemas reunidos em District and Circle, Haynes era considerado o favorito - muito elogiado pela crítica - e embolsou 7.500 pela premiação. O Costa é concedido ao melhor livro do ano. William Boyde, que havia recebido um prêmio Whitbread há 25 anos, voltou à cena com a premiação da melhor novela do ano com Restless.