Escritor estoniano Jaan Kross morre aos 87 anos Jaan Kross, o escritor mais traduzido da Estônia, cotado regularmente nos últimos anos para o Nobel de Literatura, morreu na quinta-feira aos 87 anos, "após uma longa enfermidade", segundo sua família. A obra de Kross espelhava a vida do autor, preso pelos regimes nazista e soviético que ocuparam seu país báltico. Durante anos, trabalhou como tradutor, até começar a escrever seus próprios romances e contos, principalmente sobre temas históricos. Um dos seus livros mais conhecidos é "O Louco do Czar", que examina o dilema de quem ousa desafiar uma autoridade errada. Ambientado na Rússia czarista, o romance podia ser lido como uma alegoria histórica sobre a vida na União Soviética. Kross nasceu em 1920 e estudou direito. Trabalhou durante dois anos como professor, até ser preso, em 1946, e deportado para a Sibéria, onde sofreria o mesmo destino de milhares de outros estonianos. Aprendeu várias línguas no gulag, de onde foi solto em 1954. Era casado com Ellen Niit, bem-sucedida autora de livros infantis. (Por David Mardiste)