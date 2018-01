Escritor espanhol Luis Leante ganha prêmio Alfaguara O escritor espanhol Luis Leante ganhou nesta sexta, 9, com seu livro Mira Si Yo Te Querré, a 10.ª edição do Prêmio Alfaguara de Romance, no valor de 132.938 (cerca de R$ 360 mil). Considerado um dos prêmios mais importantes da Espanha, é oferecido a uma obra inédita em castelhano. Nesta edição, concorreram 574 originais, da Espanha e da América Latina. O escritor peruano Mario Vargas Llosa presidiu o júri, este ano composto pelos espanhóis Jose Luis Cuerda e Mercedes Monmani, e pelo colombiano Santiago Gamboa, entre outros. Luis Leante é professor de latim em Alicante e tem diversas obras lançadas na Espanha.