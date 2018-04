Escritor espanhol Francisco Umbral morre aos 72 anos O escritor e colunista Francisco Umbral morreu na madrugada de terça-feira aos 72 anos, em Madri, devido a uma falência cardiorrespiratória, informou a edição digital do jornal El Mundo, para o qual Umbral colaborava desde sua fundação, em 1990. Umbral obteve o prêmio Príncipe das Astúrias das Letras em 1996 e o prêmio Cervantes em 2002. Famoso por sua forte personalidade, Umbral criou uma linguagem própria e é considerado uma das figuras mais relevantes da literatura contemporânea espanhola. Prolífico escritor, Umbral publicava de segunda a sábado no jornal El Mundo a coluna "Os prazeres e os dias". Foi autor de mais de 80 livros, entre eles "Mortal y Rosa", escrito após a morte de seu filho pequeno, e "Las Ninfas", que lhe valeu o prestigioso prêmio Nadal em 1975. "Umbral foi o melhor escritor de jornais contemporâneo e provavelmente o melhor da história do jornalismo espanhol. Ele fez de sua coluna um gênero literário e uma cotidiana obra de arte", disse o diretor do El Mundo, Pedro J. Ramírez. O escritor madrileno passou a infância e adolescência em Valladolid. Na década de 1960, mudou-se para Madri, onde colaborou para os jornais La Vanguardia, El País e Diario 16.