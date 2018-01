Escritor escocês vai escrever versão de 'Emma', de Jane Austen

Uma nova versão de Emma, romance de Jane Austen publicado pela primeira vez em 1815, será escrita e publicada em 2014 pelo escritor escocês Alexander McCall Smith. "É o melhor romance da literatura inglesa", disse o escritor, que considera um privilégio e um desafio escrever uma versão contemporânea da obra.

Na interpretação de Smith, a protagonista, uma jovem que quer ser casamenteira, viverá na Inglaterra do século 21. O livro faz parte do The Austen Project, projeto da editora inglesa Harper Collins que prevê versões de seis romances de Jane Austen por autores contemporâneos.