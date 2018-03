Escritor Elmore Leonard sofre derrame

O aclamado escritor de romances policiais Elmore Leonard se recupera em um hospital depois de ter sofrido um derrame cerebral na semana passada. Gregg Sutter, que há anos trabalha com Leonard como pesquisador, disse que a família está moderadamente otimista com o estado de saúde do autor de 87 anos.

Leonard vive em um subúrbio de Detroit. Ele escreveu 45 westerns, romances policiais e de mistério e estava trabalhando em seu 46.º livro. Muitos de seus títulos, como Irresistível Paixão, O Nome do Jogo e Be Cool - O Outro Nome do Jogo, foram levados ao cinema - o primeiro, em um filme protagonizado por Jennifer López e George Clooney em 1998. Life of Crime, baseado em The Switch, será exibido em setembro no Festival de Cinema de Toronto.