Escritor debate sobre beat generation em SP

Autor de Jack Kerouac - King of the Beats, lançado no Brasil pela José Olympio Editora, Miles baseou-se em depoimentos de amigos como William Burroughs e Allen Ginsberg, além de outros beats, para detalhar a vida do autor de On the Road, obra que foi adaptada para o cinema neste ano por Walter Salles.

Miles também escreveu Paul McCartney - Many Years from Now (Editora DBA), no qual conta a versão de Paul sobre o que foi o furacão Beatles.

Ex-diretor da Zapple, um selo experimental da extinta gravadora Apple Records, que pertencia ao quarteto, o escritor revelou alguns hábitos sobre consumo de drogas entre os Fab Four, o fracasso sexual de Paul com uma stripper em Hamburgo quando era ainda muito jovem, mas principalmente aborda com muita coragem as grandes intrigas que levaram à dissolução da banda.