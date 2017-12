Escritor colombiano Evelio Rosero ganha prêmio Tusquets O romancista colombiano Evelio Rosero ganhou nesta terça-feira o 2.º Prêmio Tusquets de Romance por seu livro Los Ejércitos (Os Exércitos), obra inspirada na violência no meio rural colombiano. O ganhador do prêmio, que em sua primeira edição ficou sem ganhador, foi anunciado na 20.ª Feira Internacional do Livro da cidade mexicana de Guadalajara. Rosero, nascido em Bogotá em 1958, receberá um prêmio de 40 mil euros (US$ 52,4 mil) e uma estatueta.