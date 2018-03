Escritor chileno ganha prêmio Alfaguara na Espanha

O presidente do júri, o escritor espanhol Manuel Vicent, elogiou o "fôlego e a força narrativa" do romance, bem como a criação de uma geografia pessoal através do "humor, do surrealismo e da tragédia". Mais de 500 textos da Espanha e da América Latina concorreram este ano ao Alfaguara, na 13ª edição do prêmio. No ano passado, o argentino Andrés Neuman venceu com "O viajante do século".

"A primeira impressão foi um pouco de incredulidade", comentou Rivera Letelier, por telefone, do Chile. "Estou muito feliz." O autor chileno explicou que "A arte da ressurreição" narra a história de um iluminado. Trata-se de um homem que percorria o deserto do Chile em 1930, predicando e fazendo milagres. "É a história de um sujeito real, mas está escrita como um romance."

Nascido em 1950, Rivera Letelier é autor de romances conhecidos como "Canção para caminhar sobre as águas", "Meu nome é Malarrosa" e "A contadora de filmes", entre outros. Ele receberá o prêmio nos próximos meses em uma cerimônia em Madri, quando o livro passará a ser comercializado na Espanha e na América Latina.