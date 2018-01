Escritor Carlos Heitor Cony recebe alta no Rio O escritor e jornalista Carlos Heitor Cony recebeu alta nesta quinta-feira, 24, à tarde do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele estava internado desde 14 de outubro, devido a crises convulsivas. Cony havia sofrido um traumatismo craniano leve, que gerou um pequeno hematoma cerebral, causador das crises convulsivas. O escritor, que começou a carreira em 1952, é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2000.