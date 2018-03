Escritor belga Hugo Claus morre aos 78 anos

O escritor belga Hugo Claus morreu nesta quarta-feira, 19, em um hospital de Antuérpia, na Bélgica, aos 78 anos, após ter "determinado seu momento e pedido a eutanásia", afirmou a companhia editora do autor, "De Bezige Bij", em comunicado oficial. Claus, cuja obra de maior destaque é The Sorrow of Belgium, sofria do Mal de Alzheimer, motivo pelo qual recorreu a um pedido de eutanásia, que é legalizada neste país, segundo a informação. "Em nome da família comunicamos que o escritor, pintor e cineasta Hugo Claus faleceu ao meio-dia no hospital Middelheim em Antuérpia", assinalou a nota. "Claus sofria do Mal de Alzheimer. Ele mesmo determinou o momento de sua morte e pediu a eutanásia", acrescentou. O romancista, poeta, dramaturgo e cineasta foi indicado em várias ocasiões candidato ao prêmio Nobel e em 1998 foi agraciado com o Grande Prêmio de Literatura da Comissão Européia. Claus é conhecido internacionalmente desde que publicou em 1983 The Sorrow of Belgium, na qual relata o destino da família Seynaeve na localidade flamenga de Walle durante a Segunda Guerra Mundial. No verão de 2006, a esposa de Claus, Veerle De Wit, enviou uma mensagem eletrônica aos amigos íntimos do escritor informando que ele estava com Alzheimer, segundo informou o site do jornal De Standaard. O comunicado da editora de Claus diz ainda que ele "fez parte do coração da casa editorial 'De Bezige Bij' durante quase meio século, e sua morte nos afunda em um triste luto", concluiu o comunicado. O ministro flamengo de Cultura, Bert Anciax, declarou que "o conhecia suficientemente bem para saber que queria morrer com orgulho e dignidade. Sentiremos saudades".