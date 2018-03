Escritor Ariano Suassuna volta a ser internado no Recife

Dois dias após receber alta médica, o escritor Ariano Suassuna - que sofreu um infarto agudo do miocárdio, no último dia 22 - voltou a ser internado nesta quinta (29), no Real Hospital Português (RHP), localizado na região central do Recife. De acordo com informações não oficiais, Suassuna teria sido encontrado em sua residência, desacordado por familiares. No boletim médico, divulgado no final da tarde, o cardiologista Sérgio Montenegro, que chefia a equipe que acompanha Ariano, informou que : "no momento, (Ariano) encontra-se bem, mas por recomendação médica, ficará internado na Unidade Coronária para observação, com visitas proibidas. Sem previsão de alta". Autor de 'O Auto da Compadecida', entre diversas outras obras, Ariano Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, em João Pessoa, e cresceu no Sertão paraibano. Mudou-se com a família para o Recife em 1942. Sua primeira peça, 'Uma Mulher Vestida de Sol', ganhou o prêmio Nicolau Carlos Magno em 1948.