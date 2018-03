Escrita criativa com Carpinejar O poeta e jornalista Fabrício Carpinejar ministra nos dias 29, 30 e 31 a oficina Seduzir É Desafiar - Aulas de Escrita Criativa sobre Amor e Sexo. O curso inédito, que pretende trabalhar a confissão e os relacionamentos na articulação de experiências de estilo, a partir de leitura de clássicos e autores contemporâneos, será realizado no centro cultural b_arco (Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426). As aulas ocorrem na terça, quarta e quinta, das 19 às 23 h. Haverá produção em sala de aula de textos abordando as temáticas, sem uso de clichês e desafiando o senso comum. Informações: http://barco.art.br. Preço: R$ 500, à vista, ou duas parcelas de R$ 300.