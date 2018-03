'Escrava' de circo italiano era forçada a nadar com piranhas A polícia resgatou duas irmãs adolescentes búlgaras de um circo no sul da Itália que forçava uma delas a nadar com piranhas para a diversão do público, informou a polícia. Enquanto a irmã de 19 anos nadava em um tanque transparente, a mais nova, de 16 anos, era forçada a entrar em um contêiner onde funcionários do circo jogavam cobras. Ela foi ferida por uma das cobras, segundo a polícia. A polícia prendeu três italianos que administravam o circo no sul de Nápoles, na província de Salerno, sob a acusação de forçar as irmãs a viver em virtual escravidão. As mulheres recebiam 100 euros por semana e viviam em um trailer que anteriormente tinha sido usado para transportar animais, de acordo com a polícia. (Texto de Phil Stewart)