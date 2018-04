Escoteiros do mundo comemoram 100o aniversário Mais de 28 milhões de jovens se reuniram, acamparam, fizeram boas ações e renovaram seus juramentos de fazer o melhor possível ao amanhecer da quarta-feira, em todo o planeta, quando o movimento escoteiro comemorou seu centésimo aniversário. Como parte das comemorações do dia, 40 mil jovens de todo o mundo se reuniram no sul da Inglaterra para participar do maior congresso de escoteiros da história, com duração de 12 dias. Esta manhã alguns escoteiros britânicos deixaram seus sacos de dormir perto do castelo de Windsor, da rainha Elizabeth, para hastear a bandeira britânica, fazer a saudação dos escoteiros e recitar o juramento dos escoteiros entre as barracas e as fogueiras ainda em brasas. Sua pequena comemoração refletiu cerimônias realizadas por tropas escoteiras em 160 países. Escoteiros romenos se deram as mãos em volta do Parlamento nacional, e jovens do Malauí prepararam o café da manhã em volta de fogueiras. Na Índia, escoteiros se reuniram no Taj Mahal; escoteiros franceses se encontraram diante da Torre Eiffel, e na Austrália a Casa de Ópera de Sydney foi o local de uma das milhares de "cerimônias do nascer do sol" realizadas às 8h, horário local, em muitas partes do mundo. Atividades de escoteiros acontecem diariamente em mais de 216 países, e o movimento inclui entre seus ex-membros o jogador de futebol David Beckham e o ex-Beatle Paul McCartney. Baden-Powell, que recentemente foi eleito a 13a pessoa mais influente do Reino Unido no século 20, fundou o movimento em 1907, após a Guerra dos Bôeres.