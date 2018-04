‘Escolinha’ na Globo vira hit no Ibope e Twitter

Tietagem mútua

Tony Ramos e Cauã Reymond pararam as gravações de A Regra do Jogo para fazer fotos com Gustavo Borges, Tande, Giba, Hortência, Daiane dos Santos e Shelda, o time de atletas comentaristas da Globo para os Jogos Olímpicos 2016, que passava pelo Projac.

“Eu vim pra tomar umazinhas, pra comer um croquete, mas não era o que eu esperava” Alexandre Nero, AO RECEBER O TROFÉU DE MELHOR ATOR NO ‘DOMINGÃO DO FAUSTÃO’

A HBO, que normalmente abre seu sinal a toda a base de assinantes de pacotes pagos para lançar suas séries, agora estende a proposta ao canal básico do grupo: em 2016, quem tem Cinemax poderá ver as estreias das grandes produções da HBO, com a exibição simultânea do 1.º episódio pelos dois canais.

Entre as séries com estreia simultânea pela HBO e Cinemax, está Vinyl, de Mick Jagger, Martin Scorsese e Terrence Winter sobre a Nova York dos anos 1970, no contexto das drogas, sexo e rock’n’roll. A regra vale ainda para Dios Inc., nova produção mexicana, Game of Thrones, O Negócio, Westworld e Sr. Ávila.

Ainda no Cinemax, o canal reserva para 2016 a chegada de grandes séries antes restritas à HBO, a contar da 1.ª temporada de cada uma. O pacote inclui The Newsroom, Veep e Boardwalk Empire. Além das temporadas de House of Lies, Hell on Wheels, Penny Dreadful, Banshee, Ray Donovan e Mad Men.

O SBT surpreendeu com anúncio no Meio & Mensagem, veículo dirigido ao mercado publicitário, nessa segunda. Em duas tábuas como as de Moisés, lia-se: “Quando o assunto é vice-liderança, não existe outro mandamento” e “Não mexei no lugar do SBT”.

O anúncio informava que o SBT manteve, no saldo de janeiro a novembro, a vice-liderança de audiência nas 24 horas do dia.

A Record só retomou esse posto no último mês, no auge de Os Dez Mandamentos, que tirou do SBT a vice-liderança do horário.

No propósito de aquecer a plateia para os Jogos Olímpicos, a Globo vai misturar atletas e artistas no Amigo Secreto deste fim de ano. Participam da cena: Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Rafael Cardoso, Camila Queiroz, Lucas Lucco, Ludmilla e Galvão Bueno de um lado, e, de outro, Neymar, Marta, Jaqueline Carvalho, Alison e Bruno Schmidt, Arthur Zanetti, Bia e Branca Feres e Daniel Dias.

13,4 pontos é a média mantida pela Record com a reprise de ‘Rei Davi’, diante de 10,2 pontos do SBT no horário. A média da Record é 52% maior que a do mesmo período em 2014