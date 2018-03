Escolha seu programa para o fim de semana em SP

No fim de semana da Cerimônia do Oscar, há estreias de filmes que concorrem a uma estatueta. Na Oca, no Parque do Ibirapuera, é possível conferir uma exposição sobre o Rei Roberto Carlos, com recursos interativos para atrair novas gerações. Ainda no parque, a dupla de violonistas Duofel faz o show de divulgação do álbum 'Duofel Plays The Beatles', no sábado. Após a má fase e os imprevistos que obrigaram a cantora a cancelar vários shows, Rita Lee está de volta em show no Credicard Hall. Veja a programação e escolha seu programa.