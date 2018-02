Escolha seu programa de fim de semana

O mundo das artes promete neste final de semana com a abertura da 29.ª Bienal para o público. Teatro, dança e cinema dividem espaço com obras de dezenas de países, principalmente da América Latina. Na telona, tem animação 3-D com T.E.R.A. e a premiada comédia romântica Moscou, Bélgica. Gekko esta de volta na continuação de Wall Street e o padre de O Último Exorcismo vai filmar todo o cerimonial. No teatro, tem o Inverno da Luz Vermelha e uma especial performance dos atores do Teatro Oficina. Confira: