Escolha seu programa cultural de fim de semana

É chegada a hora da 34.ª Mostra Internacional de São Paulo, com 467 filmes, que serão exibidos em 30 salas de cinema, durante 14 dias. Além dos filmes que estão em cartaz e dos que estreiam neste fim de semana, como "O Solteirão", com Michael Douglas, e "Homens em Fúria", com Robert De Niro e Edward Norton. No teatro, a bela Maria Fernanda Cândido enfrenta o desafio de ser fera na adaptação brasileira para os palcos de "Ligações Perigosas". Entre as opções musicais, shows de Jorge Ben Jor e Ed Motta. Nas artes, mostras de fotos de Wim Wenders (Masp) e de desenhos de Akira Kurosawa (Instituto Tomie Ohtake), como parte da Mostra de Cinema, e também uma retrospectiva da obra de Wesley Duke Lee.

