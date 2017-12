Escolha os melhores do ano com a coluna 'Em Cena' Ficou claro esse ano que o Brasil é show, uma potência regional única, rica em commodities, paupérrima em inimigos, dona da maior parte da Amazônia. Primeiro País a sair da crise - e por isso, altamente influenciador. Mas... menos ufanismo. A realidade da maioria não refletiu esse oásis. Independentemente do ano ter sido bom, médio ou ruim, mil coisas acontecerem e Em Cena faz uma votação clássica, já em seu quarto ano, para sentir a temperatura de vocês, leitores. Resultado, na coluna da véspera de Natal, 24. Votem: