Escolha o seu programa para o fim de semana Este fim de semana prolongado é da música. Do próximo sábado, 9, até segunda, 11, a Fazenda Maeda (em Itu/SP) vai receber o SWU Music & Arts Festival. O evento, que alia música a conceitos de sustentabilidade, trará ao Brasil bandas que nunca estiveram por aqui, como o Rage Against de Machine. Servirá, também, de palco para um dos shows da mini-turnê de reencontro do Los Hermanos. E, ainda, Kings of Leon, Linkin Park, Dave Matthews Band e mais dezenas de atrações.