Escolha o seu programa para o fim de semana

Três das vozes mais importantes da música brasileira fazem show neste fim de semana em São Paulo. Em comemoração aos 40 anos do Anhembi, Gal Costa se apresenta nesta sexta-feira e Rita Lee no sábado. Wanderléa lança o DVD "Nova Estação" no Teatro Fecap, com apresentações no sábado e domingo. Aberta ao público a uma semana, a Bienal continua a encatar os visitantes. No cinema, estreia o esperado"Comer, Rezar, Amar", baseado no best-seller homônimo de Elizabeth Gilbert. "Terra Deu, Terra Come" e "O Sol do Meio Dia" são os destaques nacionais. Para a criançada, a dica é o musical "O Soldadinho de Chumbo", com Luana Piovani. Confira: