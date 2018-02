Escolha o seu programa de fim de semana

O mundo do Cinema segue agitado neste final de semana com a Mostra de São Paulo. Estreiam por aqui o esperado 'A Suprema Felicidade', de Arnaldo Jabor, e 'Federal', com Selton Mello combatendo o tráfico. Também debutam nas telonas nacionais 'Garfiel 3D' e 'Atração Perigosa', que tem Ben Affleck como ator e diretor. Na Música, tem o Nublu Jazz Festival, no Sesc Pompeia, e nos palcos cênicos a Mostra de Stand-up, que reune 15 humoristas. O fim de semana também reserva algumas exposições curiosas: a grife Cavalera estreia sua galeria de artes e o Espaço Soma recebe fotos de famosos clicados após o banho. A 29ª Bienal de São Paulo continua e nós preparamos um especial de atrações para as crianças. Confira:

