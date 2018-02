Escolha o seu programa de fim de semana

O final de semana vem com muitas estreias no Cinema. Chega às telonas o novo filme de Katherine Heigl, a comédia romena 'Contos da Era Dourada' e o drama 'Como Esquecer', com Ana Paula Arósio. Avatar volta às salas 3D e IMAX em edição especial, com 8 minutos extras. No teatro, tem a peça Babel e a 'invasão' dos mineiros da Companhia Primeiro Ato. Os fãs de música poderão curtir Jamiroquai e outros artistas no Festival Natura Nós. Também se apresentam em São Paulo Nina Becker e Itamar Assumpção. No mundo das artes, tem a exposição 'Deus e Madonnas - A Arte do Sagrado', que estreia no Masp. Confira:

