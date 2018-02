Escolha o seu programa de fim de semana

Neste fim de semana estreia 'Nosso Lar', filme baseado no best-seller homônimo psicografado por Chico Xavier. A produção chega às telas seis meses após o grande sucesso da cinebiografia sobre a vida do médium brasileiro. Para as crianças, o lançamento é a sequência de 'Como Cães e Gatos', que também promete divertir os adultos. Para quem gosta de terror, acontece o Cinefantasy, festival de cinema que reúne terror e ficção científica, entre curtas e longa-metragens.

Marina de La Riva lança DVD em show no Ginásio do Ibirapuera. A banda Mombojó apresenta disco novo, "Amigo do Tempo" no Sesc Pompéia. Santos recebe a 1ª Mirada, festival de teatro que homenageia o argentino Daniel Veronese. Na capital paulista, acontece a 5ª mostra Cemitério de Automóveis, no CCSP.