Escolas recebem leitura inédita As escolas Cultura Inglesa e Célia Helena fazem hoje uma leitura dramática de um texto inédito da dramaturga britânica Lucinda Coxon. Feliz Agora analisa, através de comédia e drama, as dores da vida contemporânea. A direção é de Francisco Medeiros. A leitura contará com os atores André Blumenschein e Carol Leiderfarb, entre outros. A peça conta como a vida de uma executiva, aparentemente perfeita como a de personagens de comerciais de margarina, é abalada por um encontro inesperado. Hoje, às 17 h, na Escola Célia Helena. Av. São Gabriel, 462, tel. 3078-1445. Mais informações no site www.culturainglesasp.com.br.