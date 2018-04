Escola do Masp prorroga inscrições de cursos de história da arte

As matrículas para cursos de História da Arte, ministrados na Escola do Museu de Artes de São Paulo (Masp), foram prorrogadas até o dia 24 de julho. Os programas sobre "A Desmaterialização da Arte", "Estética" e "Anatomia do Renascimento" receberão novas turmas, com aulas que começam no início de agosto e terminam no final de setembro.

Na grade dos cursos, há temas como "a formação e os primeiros estudos de anatomia de Leonardo da Vinci", "Romantismo e subjetividade: o advento da arte moderna" e "Helio Oiticica: os fios soltos do experimental".

As inscrições podem ser feitas no primeiro andar do museu, das 14 às 19 horas. Mais informações pelo telefone (11) 3253-9663.