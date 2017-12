Escola do Masp divulga sua programação de 2010 A Escola de História da Arte do Museu de Arte de São Paulo (Masp) divulgou a programação dos cursos para o próximo ano. Entre os destaques do primeiro bimestre, cursos sobre arte chinesa, Roma antiga e arte moderna no Brasil. A partir de maio, Cézanne, Picasso e o cubismo. No segundo semestre, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e o especial Oscar Niemeyer e a Arquitetura da Paisagem Brasileira. Serão oito aulas durante dois meses, sempre das 19 às 21 horas. O valor de cada curso é de R$ 450. Estudantes, professores e aposentados pagam R$ 240 por curso. Mais informações pelo e-mail escola@masp.art.br ou pelo tel. (011) 3253-9663. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.