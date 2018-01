Escola de Música de SP abre vagas para sua orquestra Começam hoje as inscrições, gratuitas, para os cursos da Tom Jobim Escola de Música do Estado de São Paulo, que oferece mais de 400 vagas para formação musical de crianças, jovens e adultos. O processo seletivo da Orquestra Jovem Tom Jobim, do Coral e da Banda Sinfônica Jovem do Estado aceita inscrições até o dia 5 de fevereiro. A Escola também abre vagas para os cursos regulares de pré-formação, formação e formação avançada, até o dia 20 de janeiro. Todas as inscrições devem ser feitas online pelo site www.emesp.org.br. A Tom Jobim tem unidades nos bairros da Luz (tel. 3585-9888) e do Brooklin (tel. 5041-3650). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.