Escola de moda em Tóquio cria roupas que valem ouro São os novos pesos pesados da moda: uma escola de moda de Tóquio pôs na passarela, na quinta-feira, modelos vestindo mais de 1.500 moedas de ouro austríacas. O objetivo foi exibir a habilidade de seus alunos. Cedidos pela Casa da Moeda austríaca e valendo mais de 1,2 milhão de dólares, as moedas foram costuradas em três peças de roupa: um vestido longo pesando 10 quilos e dois casacos pesando até 21 quilos cada. As roupas foram desenhadas por alunos da Faculdade de Moda Bunka para o festival anual da escola. As moedas foram costuradas nas roupas dentro de uma sala trancada no campus, sob a vigilância constante de professores. Uma das modelos se sentiu mal sob o peso de sua roupa, um casaco de 15 quilos, e precisou tirá-la.