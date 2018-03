Escocês Peter Capaldi será protagonista da nova temporada da série ' Doctor Who' O ator escocês Peter Capaldi é o próximo astro da série sobre ciência da BBC, Doctor Who. A identidade do novo protagonista foi anunciada durante um programa de TV britânico. Ele será o 12º ator a interpretar o papel. Aos 55 anos, Capaldi é mais conhecido por sua atuação como o médico Malcolm Tucker, na série política The Thick of It. Ele também tem uma longa carreira no cinema e na televisão - do filme Local Hero (1983) à série de drama da BBC, The Hour. Suas credenciais incluem ainda um Oscar. Ele ganhou o prêmio em 1994 como diretor do melhor curta-metragem por Franz Kafka's It's a Wonderful Life. /AP