Escassez de modelos negras faz Naomi Campbell continuar ativa A supermodelo britânica Naomi Campbell se recusa a se afastar das passarelas, após mais de duas décadas, porque ainda há muito poucas beldades negras na indústria da moda. Enquanto muitas de suas colegas do final dos anos 1980, como Cindy Crawford e Christy Turlington, já se aposentaram dos desfiles, a modelo de 38 anos continua a chamar a atenção nos maiores desfiles de moda do mundo. "Sou muito grata por minha carreira, mas me preocupo com as garotas que vieram depois de mim, com as oportunidades que têm e o tratamento que recebem. E essa é uma das razões pelas quais ainda faço o que faço", disse ela à Reuters em entrevista na Nigéria, no fim de semana. Ainda adolescente, Campbell foi a primeira modelo negra a sair nas capas das edições francesa e britânica da Vogue. Ela diz que muitos estilistas ainda dão preferência às modelos de cor clara, preterindo suas colegas negras. Usando top branco simples e jeans, a beldade britânica comentou: "Ainda conto quantas meninas de cor aparecem nos desfiles. No ano passado foi pior em Nova York." "Nos desfiles de alta-costura de Paris só uma menina negra participou dos desfiles. Isso não pode ser mera tendência." Para destacar o problema, a Vogue italiana decidiu usar principalmente modelos negras em sua edição de julho. Naomi Campbell foi a Abuja e à capital comercial da Nigéria, Lagos, no fim de semana, para participar do lançamento de uma série de shows de verão e desfiles de moda. Foi sua primeira visita ao país. Patrocinado pelo jornal nigeriano This Day, o festival fará escalas em Washington, em agosto, e Londres, em outubro, e tem por objetivo destacar o que há de melhor na música e moda africanas. Recentemente, a carreira de Naomi Campbell vem ganhando menos destaque que seus problemas com a lei. No mês passado, ela se confessou culpada de agressão em um incidente no aeroporto de Londres e foi sentenciada a cumprir 200 horas de serviço comunitário. No ano passado, depois de atirar um celular em sua empregada durante uma discussão em torno de um jeans, ela passou cinco dias fazendo faxina em banheiros como parte de uma sentença de serviços comunitários em Nova York. Ela alegou que o incidente no aeroporto de Londres foi motivado em parte pelo fato de alguém a ter chamado de "Golliwog", termo pejorativo referente a bonecas negras. Indagada sobre sua experiência pessoal com o racismo, Campbell respondeu apenas "eu sou uma lutadora".