Escalado, cast de O Aprendiz faz as malas

A derrota do Corinthians na Globo não explica por si só a boa audiência de 12 pontos de média que a Record alcançou com José do Egito em São Paulo. No Rio, a média também surpreendeu, com 15 pontos.

Fábio Porchat continua lotando os intervalos comerciais. Estreia hoje, durante a novela Amor à Vida, a nova etapa da campanha da Vivo, criação da Y&R com filme dirigido por Fernando e Quico Meirelles.

Começa por Londres, nesta segunda-feira, a 2ª temporada da série Capitais do Futebol, que trata das relações entre a cidade enfocada e o futebol. O pacote inclui Roma, Guadalajara, Medellín e Montevidéu.

Contratada pelo SBT para ser repórter do Famoso Quem?, programa disposto a revelar grandes talentos entre covers de famosos, Tammy Miranda se divertiu com o patrão ao gravar seu programa: "Você é homem, mulher ou armário?", ele lhe perguntou. No ar, domingo, no SBT.

Fazia 30 anos que Tarcísio Meira e Fernanda Montenegro não contracenavam na TV - ou desde Guerra dos Sexos. O jejum foi quebrado com a gravação do primeiro encontro entre seus personagens, que foram namorados às escondidas na adolescência, em Saramandaia. Dirigido por Fabrício Mamberti, o expediente mereceu aplausos da equipe no final. Vai ao ar terça.

Com estreia prevista para outubro, a edição de O Aprendiz que traz Roberto Justus de volta ao programa já tem seus 16 candidatos escolhidos. O processo de confinamento começa no dia 2 e as gravações, no dia 4, quando Justus lhes anuncia a primeira tarefa. Os candidatos da vez foram "repescados" das oito temporadas anteriores do reality. São oito homens e oito mulheres, na faixa de 23 a 45 anos. Em 15 episódios, o show estreia com exibição semanal, mas logo ganhará dois horários por semana. E o prêmio, que foi de R$ 1,5 milhão em 2011, recua para R$ 1 milhão, mais uma vaga de emprego em uma das empresas de Justus.