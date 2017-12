Esboço de Picasso avaliado em US$ 650 mil é roubado no México

Um desenho atribuído ao pintor espanhol Pablo Picasso e avaliado em US$ 650 mil foi roubado da casa de um colecionador no Estado de México, informaram nesta segunda-feira, 12, fontes policiais. Uma fonte da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de México afirmou à agência de notícias Efe que o desenho Rostro Masculino se encontrava dentro junto com um documento no qual se precisava o valor da obra e US$ 90 mil, que também foram roubados. O proprietário do desenho, Arturo Iturbide Hernández, de 42 anos, apresentou a denúncia no domingo. A casa do colecionador fica em Tlalnepantla. Iturbide explicou às autoridades que também foram roubados uma coleção de relógios finos e um aparelho de DVD, o que seria um indício de que os ladrões desconheciam o valor do desenho de Picasso e só o levaram porque estava na mesma pasta que o dinheiro. A procuradoria estadual já abriu uma investigação sobre o roubo.