'Erros' de escalação de 'Em Família' remetem a outras novelas

Apenas dez anos separam Natália do Vale de Júlia Lemmertz, mãe e filha na atual novela das 9. O caso tem servido para endossar os erros de escalação de elenco de Em Família, de Manoel Carlos. Pode-se discutir se Juliana Araripe, a atriz que interpretou Chica na etapa inicial da trama, tem alguma proximidade física com Natália, mas a diferença etária de mãe para filha é algo que encontra distorções muito similares em novelas passadas, sem que a questão tivesse chamado a atenção de crítica e público. Repare na lista a seguir, com as idades de atores e atrizes na época das respectivas produções:

Amor à Vida (2013/14) - Nathália Timberg (Bernarda) (84 anos), mãe de Susana Vieira (Pilar) (71 anos). Diferença de idade: 13 anos.

Flor do Caribe (2013) - Daniella Escobar (Natália) (44 anos), mãe de Tainá Muller (Ludmila) (31 anos). Diferença: 13 anos.

Sangue Bom (2013) - Fafy Siqueira (Madá) (58 anos), mãe de Giulia Gam (46 anos) (Bárbara Ellen). Diferença: 12 anos.

Salve Jorge (2012/13) - Giovanna Antonelli (Helô) (37 anos), mãe de Mariana Rios (Drika) (28). Diferença: 9 anos.

Passione (2010/11) - Cleyde Yáconis (Brígida) (88 anos), mãe de Mauro Mendonça (Eugênio) (81 anos). Diferença: 7 anos.

Avenida Brasil (2012) - Adriana Esteves (Carminha) (44 anos), mãe de Cauã Reymond (Jorginho) (33 anos). Diferença: 11 anos.

A Favorita (2008/09) - Murilo Benício (Dodi) (42 anos), pai de Mariana Ximenes (Lara) (32 anos). Diferença: 10 anos.