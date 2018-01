Dias depois, escrevendo sobre o Dorival Caymmi e como sua música foi importante num momento das nossas vidas, citei a que é, na minha opinião, uma das frases mais bonitas do cancioneiro nacional, “os clarins da banda militar tocam para anunciar, que...”. Aí escrevi “a dona Dora vai passar...”. E vieram as correções. O certo não é “dona Dora”, mas, aparentemente, não existe um consenso sobre qual é a Dora certa. No “songbook” do Caymmi está “sua Dora”, o que não faz sentido, a não ser que o “sua” concorde com os clarins. Dora seria dos clarins, talvez a madrinha dos clarins. Para outros, o certo é “minha Dora”, o que já é um pouco mais aceitável. Mas, no começo da música, Dora é descrita como “rainha do frevo e do maracatu”. Se já é rainha, não pode ser rebaixada a madrinha.

Fico com o “dona Dora”, rainha, princesa, madrinha, o que for. Com o devido perdão do Caymmi pela parceria ousada, e com todo o respeito.