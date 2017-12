Errar é... Proibido! Eu estava conversando com o Dedé Santana sobre humor, politicamente correto e ele falou uma coisa que eu achei perfeita: Hoje em dia, a geração de vocês tem um problema enorme. Vocês não podem errar. Fazendo uma rápida análise, realmente, se amanhã alguém fala alguma coisa meio torta, já é capa do UOL, a Folha faz uma matéria com pessoas rebatendo o que foi dito, o Estadão faz uma enquete com os assinantes, um colunista da Veja mete o pau, a internet é invadida por comentários das pessoas mais variadas e quando você se dá conta, um pequeno comentário vira uma rebelião contra a moral e os bons costumes.